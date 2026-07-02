Volkswagen начнет распродавать свои бренды, чтобы удержаться на плаву

Volkswagen вновь рассматривает продажу Lamborghini и Ducati

Немецкий концерн Volkswagen снова присматривается к варианту избавиться от своих премиальных «игрушек» – Lamborghini и Ducati. Инсайдеры из Carscoops, ссылаясь на Financial Times, утверждают, что переговоры внутри компании активизировались.

Толчком послужила удачная продажа контрольного пакета акций морского подразделения Everllence – сумма сделки оказалась выше всех прогнозов. Правда, вырученные деньги, скорее всего, уйдут как в песок: на повестке дня стоит колоссальная реструктуризация, которая предполагает увольнение до 100 000 человек и закрытие сразу четырех заводов.

Советники бьют тревогу: конкуренция с китайскими производителями набирает обороты, а затраты на электрификацию модельного ряда растут как на дрожжах. Поэтому на стол руководства вернули старые наработки – продать Ducati целиком или вывести Lamborghini на IPO. Кстати, цифры впечатляют: Lamborghini, доставшееся Audi в 1998-м за скромные $110 млн, сейчас тянет на $22 млрд. Ducati же, приобретенное в 2012 году за $909 млн, тоже считается лакомым кусочком.

Впрочем, эксперты сомневаются, что Volkswagen решится на такой шаг. Слишком уж прибыльными выглядят эти активы – один только Lamborghini в прошлом году принес $888 млн чистой прибыли. В самом концерне хранят молчание и от комментариев пока отказываются.

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