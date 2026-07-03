Скидка 900 тысяч рублей: в России рекордно подешевел популярный кроссовер

Новый Changan Uni-K iDD 2023 года можно купить в России за 4,43 млн рублей

Changan запустил масштабную акцию на гибридные кроссоверы Uni-K iDD – модели 2023 года выпуска. Размер прямого дисконта на официальном сайте бренда достиг рекордной отметки в 900 тысяч рублей.

Если раньше такой автомобиль стоил 5 329 900 рублей, то сегодня с учетом скидки за него просят 4 429 900 рублей. Кстати, похожее предложение уже было летом 2025-го. Правда, тогда речь шла не о прямой скидке, а о «дополнительной выгоде» – ее давали только тем, кто оплачивал покупку целиком, не прибегая к субсидированным кредитам.

Новинка у российских дилеров появилась еще в конце 2023 года. Под капотом – система Intelligent Dual Drive. Она объединяет 1,5-литровый турбомотор мощностью 166 л. с., преселективный робот с шестью ступенями и 150-сильный электродвигатель, встроенный прямо в коробку. Общая отдача – внушительные 286 л. с. при 585 Нм крутящего момента. Привод зато доступен только передний.

Емкость LFP-батареи – 30,7 кВт·ч. Разработчики адаптировали ее специально для российских зим: предусмотрели контур автономного терморегулирования. Быстрая зарядка позволяет добраться с 20 до 80 процентов всего за полчаса. Если же заряжаться от обычной розетки в 220 В, ждать придется около четырех часов.

Что касается ходовых качеств, то в чисто электрическом режиме кроссовер способен проехать 135 километров. Полностью заправленный и заряженный Uni-K iDD может покрыть без дозаправки до 1000 километров.

Между прочим, Chagan не собирается останавливаться на достигнутом – к выходу на российский рынок готовится еще одна новинка. Речь о гибридном кроссовере Deepal S07, который уже успел пройти обязательную сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства. Это уже третья модель дочернего бренда Deepal, намеченная к продажам в России.

О других неожиданных скидках на рынке «За рулем» недавно подробно рассказывал.