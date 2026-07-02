В России могут запустить страховку от некачественного бензина

Эксперт Ефремов: защитить от некачественного бензина поможет новая страховка

В скором времени российские водители могут получить принципиально новый способ защиты своего авто. Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов в эфире радио РБК сообщил, что на рынке может появиться отдельный страховой продукт, покрывающий риски поломки двигателя из-за некачественного или неподходящего топлива.

На данный момент, по словам Ефремова, ничего подобного не существует. Однако ситуация, похоже, вот-вот изменится. Интерес страховщиков подогрела новость, прозвучавшая буквально «в последние два-три дня»: официально объявлено о рассмотрении возможности выпуска части топлива с привычного Евро-5 на более старые стандарты – Евро-2 и Евро-3.

«Просто такая тема не стояла, она возникла вот в последние два-три дня, когда официально было объявлено, что такой вопрос будет рассматриваться по изменениям выпуска ряда топлива с Евро-5 на Евро-2 и Евро-3. Ну, наверное, тогда страховщики сегодня задумаются, и, возможно, что кто-то уже подготовит такой интересный продукт, который бы это учитывал», – заявил эксперт.

Пока же единственный способ подстраховаться – проверять документы прямо на АЗС. Такой вариант предложил член Совета директоров группы «Содействие Дельта» Глеб Веленский. Он посоветовал внимательно изучать сертификат соответствия на топливо.

К чему на практике может привести езда на бензине сомнительного качества, объяснил член правления Союза автосервисов и автомобильный инженер Дмитрий Даншов. По его словам, ранее длительное использование низкокачественного топлива приводило к серьезным последствиям: зависали клапаны, случались аварии двигателя. Кроме того, остается открытым вопрос, как на такое топливо отреагируют современные катализаторы. Впрочем, эксперт предполагает, что на НПЗ этот момент должны были заранее просчитать.

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