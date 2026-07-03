В России сертифицируют знакомый кроссовер под новым брендом: что изменится

Кроссовер Votour JC3 будут собирать на бывшем заводе Hyundai в Санкт–Петербурге

Появились новые подробности о сертификации кроссовера Votour с заводским индексом JC3. Выпускать новинку доверят бывшему предприятию Hyundai в Санкт-Петербурге, которое сейчас входит в структуру холдинга «АГР».

О марке Votour впервые заговорили еще в начале 2025 года. Тогда стало известно, что под этой вывеской в РФ планируют реализовывать автомобили Jetour. К примеру, «Джетур Мотор Рус» оформила на себя домены votour-motor.ru и votour-auto.ru. К тому же в стране зарегистрировали компанию «Вотур Мотор Рус», которая, по сути, связана с руководством бренда Soueast (он тоже входит в экосистему Chery).

Раньше название Votour мелькало в сертификатах на машины Jetour и Soueast, собираемые в России, – его рассматривали как одно из возможных коммерческих имен. Так было, в частности, с моделью Jetour T1. Правда, пока сборкой таких авто занимается калининградский « Автотор».

Напомним, сертификаты соответствия – это первый шаг к получению одобрения типа транспортного средства (ОТТС). А без ОТТС массовые продажи на территории ЕАЭС попросту невозможны.

Что же касается самого прототипа, то он уже успел засветиться на нашем рынке. Речь идет о кроссовере Soueast S06, чьи продажи стартовали сравнительно недавно. Сейчас его собирают на «Автоторе». Похоже, в ближайшее время S06 может не только перекочевать под бренд Votour, но и сменить производственную площадку.

Soueast S06

Технические подробности о Votour JC3 в сертификатах приводятся весьма скромные. Известно лишь, что это легковушка с двумя вариантами объема двигателя внутреннего сгорания. Впрочем, совпадение заводских кодов – JC3 – уже говорит о родстве с Soueast S06.

Габариты и оснащение

Судя по тому, как «АГР» запускал марки вроде Tenet, Tenet Plus, Jeland или Esteo, отличия Votour JC3 от исходника будут минимальными – в основном, ограничатся эмблемами. Напомним, что Soueast S06 – это компактный кроссовер длиной 4616 мм, шириной 1910 мм и высотой 1685-1690 мм при колесной базе 2720 мм.

Багажник в стандартном состоянии вмещает 486 литров. Если сложить задний ряд, объем вырастает до 977 литров. На центральной консоли – сенсорный экран, диагональ которого варьируется от 12,8 до 15,6 дюйма в зависимости от версии.

Базовая версия Soueast S06 для России оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Работает он в паре с 6-ступенчатым роботом и передним приводом. За доплату доступен полный привод – там уже стоит 1,6-литровый мотор на 186 л.с. и 275 Нм, агрегатированный с 8-скоростным автоматом.

Цены на Soueast S06 сегодня стартуют от 3 099 000 рублей и доходят до 3 479 900 рублей без учета скидок. Правда, по спецпредложениям стоимость можно снизить до 2 499 000 – 2 879 000 рублей. Логично предположить, что и Votour JC3 будет стоить примерно столько же.

Ранее «За рулем» рассказывал о похожей новинке на нашем рынке.