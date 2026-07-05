Продажи мотоциклов резко увеличились в России

«Автостат»: продажи мотоциклов выросли на 20% в России

В мае 2026 года россияне приобрели около 23 тысяч мотоциклов с пробегом – это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит аналитическое агентство « Автостат».

Более 60% всех продаж на вторичном рынке мототехники пришлось на пять производителей. Самыми популярными стали японские бренды: лидером выступила Honda – у нее купили 4,4 тысячи машин, за ней Yamaha (3,4 тыс.) и Kawasaki (2 тыс.). Европейские модели тоже в топе – BMW и Suzuki разошлись тиражом по 1,9 тыс. экземпляров каждая. Американский производитель Harley-Davidson тоже неплохо себя показал, реализовав 1,4 тыс. мотоциклов. Остальные бренды отстают от лидеров с большим отрывом.

Если смотреть на конкретные модели, то пальму первенства уверенно держит Honda CBR – только за май на нее нашелся 901 покупатель. Второе место заняла Honda CB с результатом 700 штук, а тройку замкнула Suzuki GSX – 500 мотоциклов. По итогам пяти месяцев 2026 года в стране продали 52,5 тысячи б/у мотоциклов, что на 5% выше, чем за январь – май прошлого года.

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