Какие проверки ждут водителей после изъятия прав в 2026 году

Юрист Воропаев назвал три дополнительные проверки для водителей, лишенных прав в 2026 году

Автомобильный адвокат Лев Воропаев объяснил, что ждет водителей в 2026 году после того, как им вернут изъятые права. Специалист уточнил: просто так забрать документ и снова сесть за руль не получится – придется доказывать свою компетентность. Речь идет об обязательной сдаче экзамена на знание ПДД.

Впрочем, простой пересдачей дело не ограничивается. По словам юриста, если удостоверение отобрали за серьезные проступки – например, за пьяную езду, отказ от медосвидетельствования или употребление алкоголя сразу после аварии – список требований заметно расширяется. К экзамену добавляется полноценная медкомиссия с получением справки, как будто человек впервые оформляет права. Плюс ко всему, до момента возврата документа придется погасить все числящиеся за водителем штрафы.

Только собрав полный пакет бумаг и убедившись, что все долги закрыты, можно обращаться в ГИБДД и восстанавливать право на управление автомобилем. Причем адвокат подчеркивает: процедура единая для всех, кто попал под серьезные статьи. Ранее водителям уже рассказывали, за какие именно нарушения сейчас гарантированно лишают прав.

О недавних инициативах, касающихся автомобильных процедур, «За рулем» уже рассказывал.