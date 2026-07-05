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Внедорожник, который не ржавеет: кому будет интересна новая Нива

Эксперт Шапринский рассказал о перспективах обновленной Lada Niva Legend

В июле 2026 года стартует выпуск обновленной Lada Niva Legend, а уже к сентябрю внедорожник должен добраться до дилерских центров. Такую информацию агентству «Автостат» озвучил коммерческий директор сети «Прагматика» Александр Шапринский.

Lada Niva Legend
Lada Niva Legend

«Отложенный спрос» на старте продаж, безусловно, будет – первые покупатели создадут резкий всплеск. Однако, как отмечает эксперт, рассчитывать на взрывной рост в долгосрочной перспективе не стоит. После ажиотажа объемы реализации начнут прибавлять 15-20% по сравнению с прошлогодними показателями. Главный драйвер – желание владельцев старой Niva обменять ее на более динамичную, комфортную и безопасную новинку.

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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДА

По словам Шапринского, у Legend довольно специфическая и не слишком широкая аудитория с четкими запросами. Прямых конкурентов у модели почти нет – разве что Lada Niva Travel. Теоретически мог бы подойти Suzuki Jimny, но он более чем вдвое дороже. А подержанные машины в бюджете новой Legend, по факту, встречаются редко.

Что поменялось под капотом

Главное обновление спрятано под капотом. Внедорожник получил 1,8-литровый 8-клапанный двигатель – такой же, как у Niva Travel. Мотор стал заметно тяговитее: максимальный крутящий момент вырос на 24 Нм, причем 80% этого значения доступны уже с 1000 оборотов. И расход топлива порадовал – в зависимости от режима экономия составила от 3 до 30%.

Инженеры поработали и над шасси: стабилизатор поперечной устойчивости перенесли вперед, что положительно сказалось на управляемости и плавности хода.

Безопасность и кузов: сюрпризы для классики

Впервые за долгую историю модели Niva Legend получила кузовные детали из двухсторонней оцинковки. Антикоррозийную защиту обеспечили передней панели, капоту, крыше, задней двери и заднему фартуку. Еще одно принципиальное новшество – фронтальная подушка безопасности водителя. Чтобы ее установить, пришлось модернизировать силовую структуру кузова.

Рулевое колесо унифицировали с Granta, замок зажигания переехал на правую сторону. А передние тормозные диски теперь вентилируемые – перегреваются они куда меньше.

Эргономика и комфорт

Передачи стало переключать удобнее: рычаг КП установили через кулису, приблизив его к водителю. Раздаточная коробка получила одну ручку и третью опору, гасящую вибрации. Акустический комфорт улучшили за счет цельноформованной шумоизоляции капота.

В салоне появилась современная система климат-контроля с фильтром. Снаружи – накладка воздухозаборника на капоте для лучшей вентиляции и оригинальные двухцветные 16-дюймовые диски. Центральный замок и единый ключ для дверей и зажигания тоже теперь в базе. Цену новинки и полные технические характеристики обещают объявить позже.

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Источник:  Автостат
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