Внедорожник, который не ржавеет: кому будет интересна новая Нива

Эксперт Шапринский рассказал о перспективах обновленной Lada Niva Legend

В июле 2026 года стартует выпуск обновленной Lada Niva Legend, а уже к сентябрю внедорожник должен добраться до дилерских центров. Такую информацию агентству «Автостат» озвучил коммерческий директор сети «Прагматика» Александр Шапринский.

Lada Niva Legend

«Отложенный спрос» на старте продаж, безусловно, будет – первые покупатели создадут резкий всплеск. Однако, как отмечает эксперт, рассчитывать на взрывной рост в долгосрочной перспективе не стоит. После ажиотажа объемы реализации начнут прибавлять 15-20% по сравнению с прошлогодними показателями. Главный драйвер – желание владельцев старой Niva обменять ее на более динамичную, комфортную и безопасную новинку.

По словам Шапринского, у Legend довольно специфическая и не слишком широкая аудитория с четкими запросами. Прямых конкурентов у модели почти нет – разве что Lada Niva Travel. Теоретически мог бы подойти Suzuki Jimny, но он более чем вдвое дороже. А подержанные машины в бюджете новой Legend, по факту, встречаются редко.

Что поменялось под капотом

Главное обновление спрятано под капотом. Внедорожник получил 1,8-литровый 8-клапанный двигатель – такой же, как у Niva Travel. Мотор стал заметно тяговитее: максимальный крутящий момент вырос на 24 Нм, причем 80% этого значения доступны уже с 1000 оборотов. И расход топлива порадовал – в зависимости от режима экономия составила от 3 до 30%.

Инженеры поработали и над шасси: стабилизатор поперечной устойчивости перенесли вперед, что положительно сказалось на управляемости и плавности хода.

Безопасность и кузов: сюрпризы для классики

Впервые за долгую историю модели Niva Legend получила кузовные детали из двухсторонней оцинковки. Антикоррозийную защиту обеспечили передней панели, капоту, крыше, задней двери и заднему фартуку. Еще одно принципиальное новшество – фронтальная подушка безопасности водителя. Чтобы ее установить, пришлось модернизировать силовую структуру кузова.

Рулевое колесо унифицировали с Granta, замок зажигания переехал на правую сторону. А передние тормозные диски теперь вентилируемые – перегреваются они куда меньше.

Эргономика и комфорт

Передачи стало переключать удобнее: рычаг КП установили через кулису, приблизив его к водителю. Раздаточная коробка получила одну ручку и третью опору, гасящую вибрации. Акустический комфорт улучшили за счет цельноформованной шумоизоляции капота.

В салоне появилась современная система климат-контроля с фильтром. Снаружи – накладка воздухозаборника на капоте для лучшей вентиляции и оригинальные двухцветные 16-дюймовые диски. Центральный замок и единый ключ для дверей и зажигания тоже теперь в базе. Цену новинки и полные технические характеристики обещают объявить позже.

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