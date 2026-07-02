Эта модель Lada стала хитом в июне

АВТОВАЗ: продажи Lada выросли на 14,3% в июне

В июне 2026 года официальные дилеры Lada реализовали 30 600 новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта – такие цифры привели на АВТОВАЗе. По сравнению с маем этого же года прирост составил 11,5%, а если мерить показатели с июнем 2025-го, то здесь динамика еще выше – плюс 14,3%.

За первое полугодие (с января по июнь включительно) общие продажи бренда достигли отметки в 154 143 машины. При этом доля, которую занимает российский производитель на рынке, остановилась на уровне 24,4%.

Львиную долю продаж традиционно вытянула Granta. В прошлом месяце эта модель разошлась тиражом в 11 505 экземпляров – результат на 5% лучше майского и почти идентичен прошлогоднему июню. На втором месте расположилась Lada Vesta: дилеры передали покупателям 6053 автомобиля. Прибавка к маю 2026 года составила солидные 17,5%, а к годичной давности – скромный, но все же плюс в 3,2%.

Особого внимания заслуживает относительно свежая модель Lada Iskra. Ее продажи взлетели на 20,6% относительно мая – всего реализовано 3359 штук. Активно брали и внедорожные версии. Niva Travel, к примеру, разошлась количеством 3594 автомобиля, прибавив сразу 20,6% к прошлому году и 7,7% к показателям мая. Niva Legend тоже в плюсе: 2759 единиц, год к году рост на 13,1%, а к предыдущему месяцу – плюс 12,7%.

Пассажирский универсал Largus в июне показал внушительную динамику – 2413 проданных машин, что на добрых 34,1% больше майского результата. Коммерческие же фургоны разошлись тиражом 510 экземпляров – здесь прибавка скромнее, всего 4,9%.

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