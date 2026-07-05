Китайский автопром обошел Японию в Европе

Китайские автопроизводители впервые обошли японские бренды по продажам в ЕС

В мае текущего года китайские автомобильные бренды совершили настоящий прорыв. Им удалось занять первое место среди всех иностранных производителей легковых машин на рынке Евросоюза, опередив традиционно сильных японских конкурентов. Такую информацию обнародовала японская деловая газета Nikkei, сославшись на официальные данные статистики.

По сути, речь идет о смене расстановки сил. Доля машин из КНР в ЕС достигла 12%, а вот японские марки довольствуются лишь 11%. Замыкают тройку лидеров корейцы – их доля составила 8%. Интересно, что весь остальной объем рынка прочно удерживают местные европейские производители.

Главным мотором роста, как отмечается, стала BYD. Эта компания в первом полугодии 2026 года нарастила свои продажи за пределами Китая аж на 70% по сравнению с тем же периодом 2025-го. Цифры и правда впечатляют.

В мае пять крупнейших китайских автокорпораций реализовали в странах Евросоюза более 138 тысяч машин. Это на 65% больше, чем год назад. А вот шесть ведущих японских компаний продали чуть более 134 тысяч автомобилей – падение составило 3% относительно мая 2025-го.

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