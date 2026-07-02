Депутаты предложили меры по сокращению очередей на заправках

В Госдуме предложили ряд мер по уменьшению очередей на АЗС

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов провел встречу с автоэкспертным сообществом, на которой обсуждалась ситуация с топливом. По ее итогам был сформирован ряд предложений, они будут направлены в Минэнерго России, сообщил парламентарий в своем Telegram-канале.

Для сокращения очередей на АЗС предложено разделять потоки автомобилей на станциях: для заправки бензином и дизелем по отдельности. Также следует на максимально возможном уровне задействовать выносные грузовые дизельные заправки, в том числе мобильные, которые будут оборудованы сменными пистолетами или специальными насадками для использования легковыми автомобилями.

Кроме того, предлагается оптимизировать и максимально ускорить процедуру регистрации газобаллонного оборудования, используя опыт стран, где массово переводят транспорт на экологичное и экономичное топливо. И расширить сеть газовых заправок по стране не только с использованием компримированного природного газа, но и со сжиженным углеводородным газом, что более привлекательно для частных инвестиций, написал Нилов.

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