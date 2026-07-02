Этот компактный японский кроссовер стоит дешевле, чем Веста

В России появились в продаже кроссоверы Toyota Raize по цене от 1,4 млн рублей

Новый японский кроссовер Toyota Raize оказался на российском рынке куда доступнее целого ряда моделей-конкурентов. Минимальная цена на эту машину стартует от 1 410 000 рублей – то есть она выходит даже дешевле, чем некоторые комплектации LADA Vesta, не говоря уже про Tenet, Jeland и Belgee.

Сравните сами: за Tenet T4 даже в версиях прошлого года просят минимум 2 089 000 рублей. Полный клон Jaecoo под названием Jeland J6 обойдется уже от 2 290 000 рублей. Belgee X50+ дилеры отдают не дешевле чем за 2 319 990 рублей. А самая доступная LADA Vesta 2026 модельного года стоит 1 580 000 рублей – на 170 тысяч дороже «Рэйза».

Кроссовер по цене в 1,41 млн рублей предлагает один продавец из Владивостока. Речь идет о праворульной версии, собранной для внутреннего рынка Японии. В машине стоит гибрид: 82-сильный 1,2-литровый бензиновый мотор-генератор работает в паре с 106-сильным электродвигателем на передней оси. Коробка передач отсутствует как класс – здесь одноступенчатый редуктор.

Toyota Raize

Другие продавцы оценивают аналогичные поставки уже дороже – минимум в 1 830 000 рублей. Например, тоже во Владивостоке нашелся прадоруль с 87-сильным «атмосферником» на 1,2 литра и вариатором. Впрочем, и это заметно ниже, чем китайские аналоги.

Вот как разбросаны цены по разным городам. Волгоград, Чебоксары и Москва – леворульные версии с тем же мотором можно заказать за 1 880 000 рублей. В Омске порог подскакивает до 2 180 000 рублей. А в Магнитогорске просят уже 2 190 000 рублей за вариант с 98-сильным турбированным двигателем объемом 1,0 литра.

Машины в наличии есть, например, в Петрозаводске. Там новый Raize с двухцветным кузовом и тем же 98-сильным агрегатом стоит 2 300 000 рублей. В Екатеринбурге за те же деньги отдают такой же кроссовер, но с обычной однотонной окраской.

Toyota Raize

Оснащение у самых дорогих комплектаций вполне приличное: камера заднего вида, кожаный мультируль, подогрев кресел спереди, мультимедиа с сенсорным экраном, 16-дюймовые литые диски, светодиодная оптика, центральный подлокотник, электростеклоподъемники по кругу и кондиционер.

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