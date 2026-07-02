Бензиновые, гибридные и электро — в РФ возвращается очень доступный бренд

Китайские автомобили: в новой российской линейке Forthing будет четыре модели

Принадлежащий Dongfeng бренд Forthing перезапускается в России с четырьмя моделями, сообщает источник со ссылкой на представителя автоклуба марки.

Во-первых, в модельный ряд войдут уже две известные в России модели: это кроссовер T5 и минивэн Yacht – очень недорогие, оснащаемые бензиновыми двигателями. Во-вторых, будут две новинки, в большей мере отвечающие философии бренда, делающего упор на новые технологии: U-Tour V9, минивэн с классической гибридной силовой установкой, а также большой электрический лифтбэк Forthing S7.

Forthing U-Tour V9

Сообщается, что за дистрибуцию будет отвечать компания Sinomach Auto – та самая, которая уже представляет в РФ китайские бренды Li Auto, Oting и Rox. Продажи планируют запустить уже в сентябре.

Ранее «За рулем» рассказал, почему провалился проект белорусских автомобилей на базе Forthing.