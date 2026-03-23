#
>
Самые бюджетные минивэны в России в 2026 году: топ-5

BAW MPV и Forthing Yacht вошли в список самых дешевых минивэнов в России

Несмотря на высокий спрос на семиместные кроссоверы, классические минивэны по-прежнему востребованы у российских покупателей. Портал «Автоновости дня» составил список наиболее доступных моделей в этом сегменте.

Лучшие летние шины 2026 для гольф-класса — выбор «За рулем»

Лидером рейтинга стал BAW MPV. Его грузовая версия оценивается от 2,51 млн рублей, а пассажирская – от 2,67 млн рублей. На втором месте – Forthing Yacht, который с учетом действующих скидок можно приобрести за 3,4 млн рублей. Третью строчку занимает Haima 7x стоимостью от 3,6 млн рублей.

В первую пятерку также вошли JAC RF8 стоимостью от 4,775 млн рублей по специальной цене; Sollers SP7 стоимостью от 5,075 млн рублей. Эта модель является аналогом JAC и допущена к эксплуатации в такси.

Практически все перечисленные автомобили оснащаются бензиновыми турбомоторами объемом от 1,5 до 2,0 литров. Исключение составляет базовая модификация BAW MPV, которая комплектуется атмосферным двигателем. Минивэны предлагают обширный набор опций: системы активной безопасности, современные мультимедийные комплексы с крупными экранами и функции подогрева различных зон.

Forthing Yacht
JAC RF8
Haima 7x
Sollers SP7
BAW MPV

Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» готовит бизнес-седан «на замену Toyota Camry».

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
23.03.2026 
