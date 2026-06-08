Стало известно, почему провалился проект белорусских автомобилей ZUBR

Суд признал банкротом ООО «Зубр Бизнесинвест» с долгами в 210 млн рублей

По данным 110km.Ru, проект по сборке и продаже белорусских автомобилей ZUBR на базе китайских моделей Forthing окончательно потерпел крах: экономический суд в конце мая запустил процедуру банкротства компании «Зубр Бизнесинвест». Именно эта структура владела автосалоном на МКАД, где должна была реализовываться амбициозная задумка. Старт в конце 2025 года обещал стать громким событием: покупателям представили сразу пять моделей по цене от 59,9 до 79,9 тысячи белорусских рублей – это 1,6-2,1 миллиона в российской валюте. Была открыта дилерская сеть, запущен сбор предзаказов и подготовлен стильный шоу-рум.

Впрочем, уже к декабрю 2025 года выяснилась пренеприятнейшая деталь: ни один завод, в том числе «Юнисон», не получил официальных разрешений на выпуск машин. После этого проект фактически остановился. Компании, созданные под ZUBR, начали обрастать долгами. Вернуть вложенное пытались не только партнеры по бизнесу, но и обычные клиенты, внесшие предоплату за будущие автомобили.

Проблемы оказались системными. Ранее, напомним, похожая ситуация сложилась у ООО «Зубр Автогрупп» – та фирма допустила дефолт по токенам и уже пыталась ликвидироваться, но суд наложил запрет. Теперь же банкротство настигло «Зубр Бизнесинвест». Перед подачей заявления компания продала автосалон, который находился в залоге у «Нео Банк Азия». Объект оценивали примерно в 1,8 миллиона белорусских рублей (около 47 миллионов российских). Однако общая задолженность, по материалам дела, подобралась к 8 миллионам белорусских рублей – это примерно 210 миллионов российских.

Активы при этом оцениваются всего в 2,1 миллиона рублей (55 миллионов российских). Причём более 1,8 миллиона из них – дебиторская задолженность, то есть по сути не живые деньги, а только обещания заплатить, которые ещё нужно взыскивать.

Суд, недолго думая, возбудил дело о банкротстве и открыл конкурсное производство. Следующее заседание намечено на 26 августа. Эта история – яркая иллюстрация того, чем заканчиваются громкие проекты, если нет твёрдой юридической базы и поддержки отрасли. Вместо выхода на рынок бренд ZUBR оказался втянутым в судебные разбирательства, и теперь его судьба решается не в автосалонах, а в залах суда. Активы компании не покрывают даже четверти накопившихся долгов – наглядный урок для тех, кто следит за появлением новых игроков на автомобильном рынке.

Ранее «За рулем» объяснил, с какими проблемами сталкиваются новые автобренды при запуске производства.