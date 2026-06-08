На этой платформе будет построена вся линейка автомобилей Senat

Марка Senat показала на ПМЭФ платформу, на которой строятся ее машины

Новый российский премиальный автомобильный бренд Senat показал на ПМЭФ полноприводную платформу, на которой строятся его машины, сообщает редактор журнала «За рулем» Кирилл Милешкин. Марка планирует эту платформу развивать, на ней будет построена вся линейка моделей.

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Платформа состоит из пневматических передней и задней подвесок, бензинового двигателя V6 мощностью 326 л. с. с фирменным логотипом Senat, полного привода и классического 8-ступенчатого автомата. Пока на этой платформе построена первая серийная машина - представительский седан Senat 900. При этом уточняется, что следуюущие модели, созданные на этой платформе, появятся не раньше конца 2027 года.

Senat 900 - это локализованный и стилистически измененный в духе «старшего» Aurus Senat китайский седан Hongqi H9. Все Сенаты будут полноприводными, с системой управления вектором тяги, пневмоподвеской и с расположенным продольно V6 3.0T, развивающим 326 л.с. и 450 Н·м., работающим в паре с 8-ступенчатой гидромеханической АКП. Выпускать модель будут на бывшем заводе Toyota в Шушарах. Производить машины будет АО «СЗПК».

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