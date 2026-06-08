Как изменится стоимость ОСАГО из-за введения новых тарифов

Эксперт Бархота: новые тарифы ОСАГО повысят издержки для владельцев старых авто

Российские власти готовят новую систему тарифов ОСАГО, которая бьёт прежде всего по владельцам возрастных машин – их расходы серьёзно вырастут. Об этом в интервью Москве 24 рассказал Андрей Бархота, эксперт банковского рынка.

Правительство планирует привязать стоимость полиса к уровню дорожных рисков уже к 2030 году. Как уточняет ТАСС, в расчёт намерены брать срок службы авто, наличие «умных» систем безопасности и даже оценку по методике RuNCAP.

Бархота пояснил: сейчас страховщики часто работают в минус, хотя полисы продаются массово – государство жёстко фиксирует верхнюю ценовую планку. Дифференциация как раз призвана снять это противоречие.

«Если ситуация высокорисковая – скажем, машина изношенная, неисправная или водитель с кучей аварий за плечами – то полис обязан быть дороже. А вот для аккуратного человека на новом авто цена, наоборот, должна опускаться к нижней границе, независимо от стоимости самого автомобиля», – объяснил эксперт.

Что это значит на практике? Владельцам подержанных машин с большим пробегом и без современных электронных помощников придётся платить больше. Причём, как отметил Бархота, содержание автомобиля в нынешних условиях и так выходит «достаточно дорогим удовольствием».

«Растут цены на бензин, страховки, запчасти, а сроки ожидания деталей тоже увеличивают издержки», – констатировал он.

Впрочем, для всей отрасли нововведение вряд ли станет переломным. По оценке эксперта, оно лишь снизит текущую убыточность ОСАГО, но кардинально ситуацию не изменит.

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