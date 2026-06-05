Названы самые востребованные весной у россиян б/у автомобили

«Авито Авто»: весной 2026 года спрос на подержанные авто вырос на 14,5%

Этой весной российский рынок подержанных машин заметно оживился – показатель спроса подскочил на 14,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя цена такого авто, по расчетам аналитиков, остановилась на уровне 1,3 млн рублей. Кто же оказался в лидерах? Среди марок особенно выделяются Haval, Geely и Lexus, а вот самые ходовые модели по-прежнему отечественные – Lada Priora и Granta. Такие данные «Известиям» предоставили эксперты сервиса «Авито Авто».

Если смотреть на динамику по отдельным брендам, то тут рекордсмен – китайский Haval. За год интерес к нему взлетел на 54,6%. Не отстают и другие: у Geely рост составил 29,6%, у Lexus – 29,2%. Чуть скромнее, но все еще внушительно прибавили Hyundai (+28,6%) и Kia (+27,5%). Что касается конкретных моделей, то самый мощный рывок сделал Renault Duster – спрос поднялся на 60,4%. За ним следуют Nissan Qashqai (+51,1%), Nissan X-Trail (+49%), Volkswagen Tiguan (+45,2%) и Kia Sportage (+38,6%).

Кому же отдают предпочтение покупатели в целом? Бесспорный лидер – Lada, на неё приходится почти четверть всего внимания аудитории (23,2%). С огромным отрывом дальше идут Toyota (7,2%), Hyundai (5,8%), Kia (5,6%) и Volkswagen (5%). Самыми желанными конкретными автомобилями стали Lada Priora и Granta, Hyundai Solaris, Lada 2114 Samara и Toyota Camry. Замыкают десятку популярных моделей Lada Kalina, Ford Focus, Kia Rio, Lada 4×4 (Нива) и классическая Lada 2107.

За первые пять месяцев 2026 года общий спрос прибавил 10% относительно аналогичного периода прошлого года. Особенно показателен май – рост аж на 17,8%. Как отметил Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито», львиная доля интереса сейчас приходится на кроссоверы и внедорожники. Весной спрос на SUV оказался на 27,5% выше прошлогоднего. Лучшую динамику среди «проходимцев» показали китайские Haval F7 и Jolion, а также знакомые Renault Duster, Geely Coolray и Nissan Qashqai.

Есть и приятные новости для тех, кто ищет бюджетный вариант. Некоторые модели за год заметно сбавили в цене. Сильнее всего подешевели Lada Kalina и Priora – минус 9,8% (до 280 и 333 тысяч рублей соответственно). Неплохо потеряли в цене Chevrolet Lacetti (-8,2%; до 409 тыс. рублей), Hyundai Accent (-7,4%; до 360 тыс. рублей) и Lada 2114 Samara (-7,3%; до 197 тыс. рублей).

О свежих трендах спроса «За рулем» ранее подробно рассказал.

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