Какие автомобили россияне выбирали чаще всего этой весной? Свежая статистика

Эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей в РФ весной 2026 года

Эксперты подвели итоги продаж на российском авторынке за весну 2026 года и выяснили, какие марки и модели пользовались наибольшим спросом у покупателей. Данные основаны на анализе регистраций новых транспортных средств и статистике дилерских центров.

Лидерство по-прежнему удерживает отечественный бренд. Самой популярной машиной весны стала Lada Granta – на неё пришлось почти 17% от общего объёма продаж в сегменте новых легковых автомобилей. За ней следуют ещё две модели «АВТОВАЗа»: Lada Vesta и Lada Niva Legend.

При этом в десятку самых востребованных вошли и китайские новинки. Например, Haval Jolion занял четвёртую строчку, а Chery Tiggo 4 Pro замкнул пятёрку лидеров. Активно покупали и более дорогие кроссоверы – в частности, Omoda C5 и Geely Monjaro.

Настоящий сюрприз преподнёс рынок электромобилей. Самой продаваемой «зелёной» моделью в России весной 2026 года оказался китайский Zeekr 001, обогнавший по числу регистраций многих привычных «бензиновых» конкурентов.

Эксперты связывают рост популярности отдельных марок с расширением официальных поставок и появлением новых дилерских сетей. В целом рынок продолжает восстанавливаться и адаптироваться к изменившимся условиям импорта и логистики.

О том, какие новинки появились на рынке в мае, «За рулем» уже рассказывали.