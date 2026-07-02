Этот большой кроссовер получит в РФ экономичную версию

Гибридная версия кроссовера Jetour T1 прошла сертификацию в России

Известный в России кроссовер Jetour T1 теперь будет поставляться и в гибридной версии – на таковую только что получен ОТТС, сообщает источник.

Таким образом, получила подтверждение информация, впервые прозвучавшая еще в октябре 2025 года: наравне с традиционным бензиновым Jetour T1 для РФ решили сертифицировать и продвинутый Jetour T1 i-DM.

Гибрид тут подключаемый (PHEV) и комбинированный: 1,5-литровый 143-сильный мотор и электромотор на передней оси могут работать как последовательно, так и параллельно.

Одна из фишек Jetour T1 i-DM – расход топлива: в режиме с максимальным «педалированием» в городском трафике он составит 6-9 л/100 км, но если движок включается только для подзарядки батареи, то паспортный показатель – 1,08 л/100 км (по циклу CLTC), а до 150 км можно преодолеть и в полностью электрическом режиме. С полными баком и батареей запас хода составляет 1200 км.

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