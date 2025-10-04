#
4 октября
Недавно дебютировавший в России кроссовер получит мощную и экономичную версию

598-сильный гибридный кроссовер Jetour T1 i-DM проходит сертификацию в России

Гибридный кроссовер Jetour T1 i-DM может скоро появиться на российском рынке. Сейчас идет процесс сертификации, и необходимые сертификаты соответствия практически готовы. Это позволит оформить ОТТС и начать массовые продажи как в России, так и в странах ЕАЭС.

Бензиновый кризис — как его будут разрешать?

Первоначально гибридная версия T1, известная в Китае под названием Shanhai T1, начала свои продажи в Поднебесной в октябре прошлого года.

Для российского рынка модель будет оснащена параллельной гибридной системой с возможностью внешней подзарядки и получит приставку i-DM. Объем двигателя составит примерно 1,5 литра, а полноприводная версия сможет выдать мощность до 598 л.с.

Jetour T1
Jetour T1
Габариты автомобиля составляют 4706х1967х1845 мм, а колесная база достигает 2810 мм. Дорожный просвет равен 190 мм.

Jetour T1 дебютировал в России довольно необычно: запланированная официальная презентация в Москве, которая должна была состояться 16 сентября, не состоялась, однако продажи начались раньше. Цены на Jetour T1 варьируются от 3,37 до 3,55 млн рублей, и производитель предлагает скидки до 400 тыс. рублей.

Источник:  Китайские автомобили
Лежнин Роман
Фото:Jetour
04.10.2025 
Фото:Jetour
Отзывы о Jetour T1

