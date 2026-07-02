Водителей предупредили о краже личных данных при поиске бензина на АЗС

Минэнерго предупредило о рисках кражи данных сайтами по поиску топлива на АЗС

В российском Минэнерго заявили о неожиданном всплеске активности подозрительных интернет-площадок. С конца июня 2026 года они начали массово предлагать автомобилистам сведения о наличии бензина на заправках. Но, по данным ведомства, доверять таким сервисам категорически нельзя.

Специалисты проверили публикуемые цифры и пришли к выводу: информация откровенно ложная. Более того, по словам чиновников, зачастую за этим стоят попытки манипуляции – данные о запасах топлива искажаются умышленно. Однако главная угроза в другом: владельцы ресурсов активно собирают личные данные водителей, которые оставляют заявки.

В ежедневном режиме контролируется выполнение рекомендаций штаба Минэнерго России, подчеркнули в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что параллельно идет работа над целым комплексом мер по поручению вице- премьера Александра Новака. План, по сути, нацелен на то, чтобы как можно быстрее нормализовать обстановку на внутреннем рынке горючего.

Ранее «За рулем» рассказывал о том, что в России могут запустить страховку от некачественного бензина.