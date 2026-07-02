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На сколько машины в России подорожали за 10 лет: цифры шокируют

Эксперт Целиков: Средняя цена новых авто в РФ выросла на 107% за 10 лет

Средняя стоимость нового автомобиля в России за последнее десятилетие подскочила больше чем вдвое – рост составил 107%. Вторичный рынок показал еще более впечатляющую динамику: цена на машину с пробегом взлетела в 2,6 раза, то есть прибавила 162%.

Этими данными поделился в своем Telegram-канале Сергей Целиков, директор аналитического агентства « Автостат». По сути, за 10 лет рынок кардинально изменился, и разрыв между новыми и подержанными авто только расширяется.

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Как подсчитал аналитик, средняя цена нового легкового автомобиля по итогам первой половины 2026 года составила 3,78 млн рублей, а средняя стоимость б/у легковушки - 1,36 млн рублей.

По словам эксперта, сейчас в России практически не осталось новых автомобилей дешевле 1 млн рублей - доля таких машин на классифайдах не превышает 2%, причем многие указанные там цены лишь маркетинговые. При этом более половины предложений авто с пробегом (56,6%) стоят до 1 млн рублей. В большинстве своем это старые машины с большими пробегами и техническими нюансами.

Основная масса предложений новых автомобилей (55,5%) находится в ценовом диапазоне от 2 до 4 млн рублей. Более четверти (26,7%) стоят дороже 4 млн рублей. Среди подержанных автомобилей доля машин дороже 2 млн рублей не превышает 20%, еще 5% рынка занимают модели дороже 4 млн рублей.

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Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
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