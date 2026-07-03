В России начались продажи нового европейского кроссовера с льготным утильсбором

Peugeot 5008 ввозят в РФ с ценой от 2,95 млн рублей, срок поставки 60-70 дней

На российском рынке стартовали продажи Peugeot 5008, кроссовер предлагают по цене от 2 950 000 рублей. За эту сумму покупатель получает автомобиль с бензиновым двигателем, классическим автоматом и передним приводом. Правда, ждать его придется не меньше двух месяцев: сроки поставки варьируются от 60 до 70 дней.

Peugeot 5008

Габариты новинки: 4670 мм в длину, 1855 мм в ширину и 1655 мм в высоту. Клиренс – вполне серьезные 236 миллиметров. Привод, кстати, только передний – полного привода в гамме не предусмотрено.

Интерьер Peugeot 5008

Техническая начинка

Под капотом у «француза» установлен 1,6-литровый мотор, выдающий 150 лошадиных сил. Работает он в связке с 8-ступенчатым автоматом Aisin – классическим гидротрансформатором, без всяких роботов и вариаторов.

В базовое оснащение входит светодиодная головная оптика, кондиционер, круиз-контроль и подогрев передних кресел. Есть передние и задние парковочные датчики, бесключевой доступ, а также рейлинги на крыше. Стоит учесть: салон рассчитан строго на пять посадочных мест – семиместной версии не предлагается.

Ранее «За рулем» рассказал о сертификации другого знакомого кроссовера под новым брендом.