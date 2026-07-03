Водителям рассказали, чем грозит поездка в ливень

Эксперт Матвеев рассказал, как избежать гидроудара в ливень

Многие водители не до конца осознают реальные риски поездки в ливень и понятия не имеют, что делать, если авто уже оказалось в воде. Дмитрий Матвеев, глава сети автопрокатов, работающей и в России, и за границей, разложил по полочкам ключевые правила, позволяющие избежать баснословных трат на ремонт.

«Если синоптики обещают сильный дождь, лучше вообще отказаться от поездок», – предупреждает Матвеев. Машину он советует оставлять на возвышенности, вдалеке от деревьев и столбов ЛЭП. Парковаться на грунте, по его словам, плохая идея – без твердого покрытия поток воды запросто утащит автомобиль.

Когда ливень застает в пути, разумнее всего переждать непогоду. Впрочем, можно и не останавливаться, но тогда придется серьезно сбрасывать скорость и аккуратно объезжать лужи. Внешняя безобидность обманчива – под водой нередко прячутся ямы и колодцы.

«Посмотрите на то, как едут другие машины, чтобы прикинуть уровень воды. Воздухозаборник обязан быть выше нее минимум на 20-25 см. Если вода все же попадет в двигатель, на такте сжатия случится гидроудар, – объясняет эксперт. – Капитальный ремонт такого мотора бессмыслен, агрегат меняют целиком».

Электроника, которой сейчас напичканы автомобили, страдает не меньше. Если вода накрыла бóльшую часть авто, первое действие – отключить аккумулятор, скинув клеммы. Кстати, батареи в новых моделях обычно не выходят из строя от воды – они просто теряют заряд.

«Просушите и очистите абсолютно все контакты, иначе со временем они окислятся, и электросистемы начнут отказывать одна за другой, – продолжает Матвеев. – Салон придется разобрать до винтика, отсоединить все провода и шлейфы. Лучше доверить это профессионалу – мало разобрать, надо еще суметь все грамотно собрать обратно».

Особое внимание стоит уделить коробкам передач – как автоматам, так и роботам: электроники в них предостаточно. Поломка может дать о себе знать не сразу, а спустя какое-то время после потопа. Поэтому при попадании влаги в коробку придется менять рабочую жидкость и промывать электронные блоки.

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