Названы автомобили, которые заметно сбросили в цене

Обзор рынка: снижение цен зафиксировано у моделей Zeekr, SWM, Geely, Exeed и Omoda

Аналитики платформы Авто.ру Бизнес подвели итоги первого полугодия и зафиксировали любопытную тенденцию: пока средний ценник на новые машины в стране ползет вверх (прибавив 3% с января), отдельные модели дешевеют.

В тройку лидеров падения вошли как премиальные гиганты, так и доступные кроссоверы. Абсолютным рекордсменом стал флагманский Zeekr 9X, чья средняя цена снизилась сразу на 11,6%, опустившись до 11,97 млн рублей. Следом за ним расположился практичный SWM G05 Pro, потерявший 8% стоимости и предлагающийся теперь в среднем за 1,89 миллиона. Замыкает пятерку удешевление у Geely Atlas (-7,5%), Exeed VX (-5,7%) и Omoda C7 (-3,6%).

При этом региональная картина неоднородна. Лидером по снижению цен за полугодие стала Башкирия, где машин стало вдвое больше, а средняя цена упала на четверть – до 2,1 млн рублей.

Схожая ситуация в Саратове и Воронеже, где рост предложения массовых моделей толкает ценник вниз.

В то же время в столице ценовой рекорд: в Москве средняя стоимость новинок впервые перешагнула отметку в 4 млн рублей, прибавив 5%, а вслед за ней дорожают автомобили в Тульской и Ярославской областях. В Санкт-Петербурге средняя цена в июне остановилась на отметке 3,37 миллиона рублей – это на 177 тысяч рублей выше январских значений 2025 года.

Однако общий тренд июня очевиден: даже на фоне подорожания «китайцев» в целом (средняя цена выросла до 4,05 млн) некоторые модели заметно просели, делая покупку чуть более доступной.

Как меняется стоимость автомобилей в текущих экономических условиях, «За рулем» подробно разбирался.