Что будет с ценами на машины при росте ключевой ставки ЦБ

Эксперт Гуреев: при росте ставки ЦБ машины подорожают на фоне падения спроса

Банк России дал понять, что в ближайшие годы денежно-кредитная политика может остаться предельно жесткой. В опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки регулятор сообщил: для обуздания инфляции, возможно, потребуется «более высокая траектория» показателя, нежели закладывалось в апрельском прогнозе. Эксперты Autonews.ru уже разобрали, чем это аукнется автомобильному рынку.

По сути, апрельский базовый сценарий предусматривал среднюю ставку в 2026 году на уровне 14-14,5%, а к 2028 году – снижение до 7,5-8,5%. Реальность, похоже, будет куда суровее. На заседании 19 июня регулятор опустил ставку всего на 25 базисных пунктов – до 14,25% годовых. Многие аналитики, кстати, ждали более решительного шага: снижения сразу на 50 пунктов.

Дмитрий Баранов из УК «Финам Менеджмент» объясняет механизм просто: чем выше «ключ», тем дороже становятся кредиты для обычных людей. Банки начинают задирать ставки, закручивают гайки с одобрением заявок и выбрасывают рискованных клиентов из числа кандидатов. В итоге покупка машины в долг для многих превращается в непозволительную роскошь.

Сильнее всего это ударит по массовому сегменту, где покупатели особенно зависимы от заемных средств. «Одни отложат покупку, другие уйдут на вторичный рынок или выберут модели подешевле», – перечисляет Баранов. С ним согласны и в дилерском холдинге «Автодом». Там напоминают: сегодня до 70% продаж машин в России проходит через автокредиты или лизинг.

Высокая ставка делает финансирование недоступным для большой части клиентов. По данным дилера, даже после девяти снижений подряд (до нынешних 14,25%), реальные ставки по автокредитам держатся на уровне 16-17% и выше. Чтобы рынок ожил, нужен диапазон 12,5-13,5%. Показательный факт: после июньского понижения ключа продажи машин подскочили всего на 3,1%.

Подорожание автомобилей как последствие – риск очевидный, но не моментальный. Баранов полагает, что дилеры поначалу будут активнее играть скидками, трейд-ином и рассрочкой. Импортеры, в свою очередь, станут аккуратнее с поставками, чтобы не накапливать на складах горы нераспроданной техники.

Главные драйверы ценников сейчас – это совсем другая история. Курс рубля, логистика, утильсбор и налоговая нагрузка. «Если кредит останется дорогим, производители и дилеры не смогут накидывать цены без потери спроса. Рост будет скорее аккуратным, чем взрывным», – уточняет эксперт.

В «Автодоме» эту логику подтверждают и дают прогноз: повышение НДС до 22%, рост утилизационного сбора и ослабление рубля оказывают куда более прямое давление на кошелек. «За 2026 год машины в среднем прибавят в цене 5-7%, а по негативному сценарию – до 10%», – подсчитали в холдинге.

Антон Гуреев из ГК «Интерлизинг» смотрит на ситуацию немного иначе. Он считает, что «ключ» влияет на цены мощно, пусть и косвенно. И верить в щедрые дилерские дисконты не стоит. Если спрос рухнет, склады начнут забиваться. Чтобы спасти маржинальность, дистрибьюторы могут пойти не на скидки, а на фиксацию высоких прайсов или даже на повышение цен на новые поставки, чтобы перекрыть убытки от залежавшегося товара, предупреждает Гуреев.

Помимо роста ставок по автокредитам, дорожать будет и лизинг. Компании, планировавшие обновить корпоративный парк, скорее всего отложат сделки. Спрос сместится в сторону автомобилей с пробегом – брать новое авто в лизинг станет экономически невыгодно.

Отдельный момент – психологический эффект. Рынок уже привык к тому, что ставка снижается. Если ЦБ вдруг развернет эту тенденцию, деловая и инвестиционная активность может резко остыть. Вместо оживления игроки получат очередную порцию неопределенности.

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