Эти новые модели авто появились в продаже в России

«Автостат»: в июне 2026 года на рынок РФ вышло 5 новых моделей

Новые модели автомобилей начали поступать на российский рынок с началом лета. Специалисты агентства « Автостат» и Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА) подсчитали: в июне 2026 года в стране впервые начали регистрировать три не предлагавшихся ранее модели легковых машин и две – легких коммерческих автомобиля (LCV).

Между прочим, в мае картина была немного другой. Тогда в статистику тоже попало пять новинок, правда, среди них оказалось четыре легковушки и один автобус. В этот раз состав более сбалансированный.

Среди дебютантов-легковушек – сразу два отечественных среднеразмерных кроссовера: Jeland J7 и Volga K40. К ним присоединился китайский седан Jetta VA7. Все три модели впервые попали в отчетность по продажам новой техники.

В сегменте LCV в июне отметились машины бренда SKM – модели M7 и M9. Они доступны как в грузовом, так и в пассажирском исполнении. Стоит напомнить, что марка SKM – проект АВТОВАЗа, а сборка ведется на производственных площадках в Тольятти и Нижнем Новгороде.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о выходе на рынок другого новинки.