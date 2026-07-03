Полис ОСАГО заметно подорожает: к чему готовиться водителям

Глава РСА Уфимцев: Средняя стоимость ОСАГО в России вырастет на 8,9%

Уже этой осенью российским автовладельцам стоит готовиться к заметному росту цен на обязательную «автогражданку». Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Российского союза страховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, с сентября 2026 года средняя стоимость полиса ОСАГО может увеличиться на 8,9%. Причем в мегаполисах вроде Москвы и Санкт-Петербурга, где гораздо больше иномарок, удорожание будет еще ощутимее – до 10%. А вот в регионах, где, в основном, ездят на отечественных машинах, рост окажется не таким значительным.

Новые справочники, которые и станут причиной пересмотра цен, начнут действовать с 19 сентября 2026 года. Они затронут все страховые случаи, урегулируемые после этой даты. Ранее в Центробанке объясняли суть изменений: при расчете выплат больше не будут учитывать стоимость аналогов запчастей, если те дешевле оригиналов более чем на 70%. Кроме того, среднюю цену расходников теперь станут считать безо всяких скидок. А расходы на одноразовые детали вроде уплотнителей и крепежа страховщики смогут включать в стоимость ремонта целиком, а не как раньше – в пределах 2% от цены заменяемых запчастей. По оценке регулятора, все эти нововведения в итоге приведут к росту средней страховой выплаты по ОСАГО на 10%.

О том, как еще страховки защищают автомобилистов, «За рулем» ранее писал.