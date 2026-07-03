В розыск объявлен крупный автомошенник — наворовал миллиард!

Следственный комитет объявил в розыск автомошенника Илана Йозефа Медведева

Гражданин Германии Илан Йозеф Медведев объявлен в общероссийский розыск – ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

Сообщается, что Медведев – соорганизатор масштабной схемы: он использовал «вывеску» доставки премиальных автомобилей из Европы в Россию, а на самом деле элементарно обманывал, его жертвами стали десятки россиян. Аферист добивался, чтобы клиент оформил заказ и внес предоплату – после чего просто «кидал» незадачливого гражданина. Ущерб от этой кипучей деятельности оценивается в солидную сумму – 1 млрд рублей.

Источник сообщает интересную деталь: оказывается, Медведев был задержан в Москве еще месяц назад, 2 июня – именно тогда было возбуждено уголовное дело, и вскоре должны были начаться допросы фигуранта. Однако на данный момент местоположение предприимчивого немца неизвестно...

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