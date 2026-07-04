Geely обновила цены на большинство своих моделей в России

Geely повысила цены на старшие комплектации почти всех моделей в России

Китайский автопроизводитель Geely с июля скорректировал стоимость практически всей своей линейки в России. Большинство моделей, за исключением базовых версий, прибавили в цене ровно 5 тысяч рублей, что в процентном соотношении составило лишь 0,1-0,2%.

Компактный кроссовер Coolray, который вернулся на наш рынок в мае, подорожал в единственной доступной комплектации «Эксклюзив» – теперь он стоит 2 894 990 рублей. Приятный бонус: одновременно с повышением цен машина получила два свежих окраса кузова – серый металлик и белый. До этого момента покупателям был доступен только лиловый перламутр.

Техническая начинка Coolray осталась прежней. Под капотом – 1,5-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 147 лошадиных сил. Работает он в паре с 7-ступенчатым роботом, оснащенным двумя «мокрыми» сцеплениями.

Гамма других моделей и новые цены

Следом за Coolray изменились ценники и на седан Preface. С марта он продается с новым 2,0-литровым турбомотором на 150 сил, который агрегатируется с тем же 7-ступенчатым роботом DCT.

Комплектация «Люкс» осталась на уровне 3 329 990 рублей, а вот «Флагман» потяжелел на 5 тысяч – до 3 434 990 рублей.

Похожая ситуация с кроссовером Cityray. По силовой части он унифицирован с Coolray: тот же 1,5-литровый турбодвигатель на 147 л. с. и преселективная коробка передач 7DCT с двумя сцеплениями. Привод у модели только передний.

Базовая версия «Комфорт» не изменилась в цене (2 849 990 руб.), зато «Люкс» (3 099 990 руб.), «Флагман» (3 219 990 руб.) и «Спорт» (3 259 990 руб.) подорожали на стандартные 5 тысяч.

Geely Atlas: вариация с приводом и мотором

Переднеприводный Atlas в начальной версии «Люкс» имеет 1,5-литровый «турбо» на 147 л. с. и семиступенчатый робот. Тут цена осталась прежней – 3 449 990 рублей. Зато все полноприводные модификации оснащены 2,0-литровым 200-сильным двигателем и 8-диапазонным автоматом. Они в версиях «Люкс» (3 909 990 руб.), «Флагман» (4 119 990 руб.) и «Спорт» (4 229 990 руб.) стали дороже на 5 тысяч каждая.

Модель Okavango по агрегатам повторяет полноприводные версии Atlas: тут такой же 2,0-литровый мотор на 200 сил, работающий с 7-ступенчатым преселективным роботом и «мокрым» сцеплением. Правда, привод у Okavango передний. В начальном исполнении «Люкс» он стоит 3 772 990 руб., «Флагман» – 3 993 990 руб. (плюс 5 тысяч).

Monjaro, электромобиль и гибриды

Самый востребованный кроссовер марки Monjaro в России комплектуется безальтернативным 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л. с., который сочетается с классическим 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Версия «Люкс» осталась на отметке 4 599 990 рублей, а «Флагман» поднялся до 4 904 990 рублей.

Электрический кроссовер EX5, дебютировавший в российской линейке Geely, тоже не обошли стороной. Он оснащен электромотором на 218 л. с. и разгоняется до сотни за 6,9 секунды. Батарея LiFePO4 на 60,2 кВт·ч обеспечивает до 430 км хода по циклу WLTP. Версия «Про» осталась по цене 4 169 990 руб., а «Макс» прибавил 5 тысяч – теперь он стоит 4 479 990 руб.

Гибридный EX5 EM-i, первый в линейке, получил плагин-гибридную установку: 1,5-литровый 99-сильный бензиновый двигатель, трансмиссию E-DHT 11-в-1 и электромотор на 218 л. с. Запас хода на электротяге в городе достигает 111 км, в смешанном цикле – до 83 км. А с полным баком автомобиль способен проехать 943 км (WLTP). Цены: «Про» – 3 669 990 руб., «Макс» – 3 974 990 руб. (+5000 руб.).

Ранее «За рулем» объяснил, как рост ключевой ставки ЦБ повлияет на цены машин.