Эти привычки водителей убивают вариатор

Эксперт Плетнев назвал привычки водителя, сокращающие ресурс вариатора

Хотя производители закладывают в вариатор ресурс в 200-300 тысяч километров, на практике этот показатель часто оказывается куда скромнее. Все дело в привычках водителей и подходе к обслуживанию, которые способны буквально загубить трансмиссию. Подробностями поделился директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Сергей Плетнев.

По словам эксперта, одна из главных ошибок – вмешательство в силовой агрегат. «Самое опасное для вариатора – это тюнинг двигателя. Увеличение крутящего момента, на который агрегат не рассчитан, сокращает его ресурс в разы», – предупреждает Плетнев. Не менее важно правильно менять масло: простой слив через пробку неэффективен. Требуется полная замена через обменник или со снятием поддона – процедура дороже, зато позволяет удалить стружку и прочие продукты износа.

Однако и без тюнинга можно серьезно навредить. Ремень или цепь вариатора категорически не переносят резких стартов с педалью «в пол». Помимо этого, CVT противопоказана буксировка тяжелых прицепов и постоянная работа под высокой нагрузкой на низких оборотах. Кстати, на длительных остановках, например у светофора, лучше не держать селектор в положении Drive – переключитесь на Neutral, чтобы снять паразитную нагрузку.

Как продлить жизнь вариатору зимой и летом

В холодное время года Плетнев советует прогревать авто 2-3 минуты на холостых оборотах. За это время масло в коробке становится более жидким, что уменьшает износ ремня. Летом же актуальна другая проблема – перегрев. Если радиатор вариатора (часто он общий с двигателем) забит тополиным пухом или грязью, это может привести к критическому повышению температуры.

Сроки замены масла и спецжидкости

Специалист напоминает: масло в бесступенчатой трансмиссии требуется менять строго по регламенту. Как правило, интервал составляет 40-60 тысяч километров. Экономить здесь нельзя – заливать нужно только оригинальные составы. Вариатор очень чувствителен к вязкости и фрикционным свойствам, и любое отклонение может ускорить его поломку.

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