ИИ не справился: Ford возвращает на работу старых инженеров

Ford признал неэффективность ИИ и вернул 350 старых сотрудников на завод

Американский автогигант Ford вынужден был признать: искусственный интеллект в проверке качества оказался слабее живых специалистов. Ранее компания установила целых 900 камер на базе ИИ, чтобы бороться с дефектами. Однако результат оказался обратным – количество бракованных машин только увеличилось. В итоге Ford стал мировым лидером по числу отзывных кампаний, опередив всех конкурентов.

По данным Bloomberg, теперь решено вернуть на производство 350 опытных сотрудников, которых ранее уволили. Их задача – натаскивать не только новичков, но и сам искусственный интеллект, от которого Ford отказываться пока не намерен. Наоборот, компания планирует и дальше вкладываться в системы контроля. Правда, теперь с оговоркой: эффективность ИИ целиком зависит от того, как именно его применяют люди.

Один из топ-менеджеров честно признал: в прошлом допустили фатальную ошибку. Систему просто внедрили, решив, что она справится сама. В реальности же ИИ не оправдал прогнозов и не справился с задачами.

Сейчас Ford пересматривает подход: дефекты пытаются выявить и устранить еще на этапе проектирования новых моделей. Глава компании Джим Фарли утверждает, что вернувшиеся инженеры уже внедряют сотни улучшений. Интересно, что параллельно китайская Great Wall Motor объявила о намерении занять 5% европейского рынка.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Китае запретят продавать машины с неполноценным автопилотом.