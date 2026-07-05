Тысячи велосипедистов проехали ночью по пустым улицам Москвы: как это было

Первый в этом году ночной велофестиваль собрал более 47 тысяч участников

4 июля в Москве состоялся первый в этом году Ночной велофестиваль, в котором поучаствовали более 47 тыс. велосипедистов. Любители двухколесного транспорта самых разных возрастов преодолели 20-километровый маршрут, который пролегал по улицам, полностью освобожденным от автомобильного движения.

Стартовая зона расположилась в Крылатском, возле Гребного канала. Там гостей встречала насыщенная программа: зеркальные аниматоры, диджейские сеты и персонажи Московского транспорта. Помимо этого, работали пункты проката велосипедов, мастерские по ремонту и зоны для кастомизации байков. Участники могли подкрепиться на партнерских площадках, поучаствовать в конкурсах, а также сделать необычные снимки в гигантском калейдоскопе и зеркальной фотобудке.

Маршрут велозаезда пролегал от Крылатской улицы через Нижние Мневники, Звенигородское шоссе и улицу 1905 года. Далее колонна двигалась по Краснопресненской и Бережковской набережным, финишировав на Университетской площади. Там для велосипедистов организовали нейро-фотозону, огромную светодиодную стену и эффектное тесла-шоу с гигантскими разрядами молний.

Кульминацией вечера стало выступление группы «Мохито», а завершился фестиваль флешмобом «Перекличка огней». В финале тысячи человек одновременно включили велофонари и подсветку смартфонов, создав невероятное световое шоу.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем проводить масштабные мероприятия в поддержку велодвижения, которые объединяют жителей и гостей города. 1-й в этом году Ночной велофестиваль собрал более 47 тыс. участников. Это еще одно подтверждение, что велокультура в столице стремительно развивается. Спасибо всем, кто присоединился.

Если вы пропустили событие, не расстраивайтесь: организаторы уже анонсировали следующий Ночной велофестиваль. Он состоится 1 августа. Подробности и регистрация появятся на официальном портале Московских велофестивалей.