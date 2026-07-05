Один из самых доступных кроссоверов подешевел в России: новые цены

В России кроссовер Bestune T77 подешевел на 102 тыс. рублей в июле

В июле Bestune T77, уже считающийся одним из бюджетных китайских кроссоверов на рынке РФ, неожиданно потерял в цене. Входящая в прайс-лист базовая версия «Люкс» стала дешевле на 102 тысячи рублей, что в процентном выражении составляет 5,37.

Теперь за самую доступную модификацию модели просят 1 798 000 рублей. Другие версии в комплектациях «Престиж» и «Престиж Плюс» остались со старыми ценниками – по 1 940 000 рублей. Стоит отметить, что все официальные экземпляры T77 на сегодняшний день датируются 2023 годом выпуска.

Bestune T77

Под капотом у всех вариаций стоит одинаковый двигатель: бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра, мощностью 160 лошадиных сил. Работает он в паре с 7-ступенчатым роботом BorgWarner с двойным «мокрым» сцеплением. Привод доступен только передний.

Что интересного в подешевевшей версии «Люкс»? Производитель оснастил ее светодиодными фарами, легкосплавными дисками на 18 дюймов, рейлингами на крыше и набором подушек безопасности (фронтальные и боковые спереди). Есть система контроля давления в шинах, электронный «ручник» с функцией AutoHold и 8-дюймовая цифровая приборная панель. Мультимедиа инсталлирована на 12,3-дюймовом сенсорном экране, а в крышу встроена панорама с люком и защитой от защемления. Комфорт поддерживают климат-контроль с одной зоной, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, а также подогрев передних сидений. За безопасность при парковке отвечают камера заднего вида и парктроники на корме.

Интерьер Bestune T77

Как вариант для бюджета модель уже фигурировала в рейтингах: не так давно T77 занял третью строчку среди самых недорогих кроссоверов на отечественном рынке. Обошли его только Livan X3 Pro и JAC JS3.

Кстати, результаты продаж за первый квартал 2026 года говорят о мощном влиянии этой модели на показатели марки. За три месяца удалось реализовать 1338 экземпляров T77 – это вывело его на долю в 74% всех продаж Bestune в России и обеспечило бренду почти шестикратный рост по сравнению с предыдущим периодом.

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