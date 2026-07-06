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В РФ переписали прайсы двух популярных кроссоверов: сколько они стоят теперь

Jetour изменил скидки на Dashing и X70 Plus в России

В России скорректировали выгоды на две популярные модели Jetour. Для Dashing размер прямой экономии во всех версиях сократился на 50 тысяч рублей, а вот для X70 Plus выпуска 2025 и 2026 годов, наоборот, стал более весомым – прирост составил те же 50 тысяч.

Самый компактный и недорогой представитель линейки – кроссовер Dashing – теперь доступен с дисконтом от 90 до 200 тысяч рублей. Предложение различается в зависимости от исполнения. К примеру, на версии «Комфорт» и «Люкс» за 2,51 и 2,69 млн рублей скидка составляет 150 тысяч, а топовый «Премиум» за 3,6 млн рублей можно взять с выгодой в 150 тысяч. Максимальные 200 тысяч рублей предоставляются на модификацию «Комфорт» по цене 2,56 млн рублей.

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Jetour X70 Plus
Jetour X70 Plus

Под капотом Dashing все зависит от комплектации. Переднеприводные версии оснащаются 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и шестиступенчатым роботом. Более дорогие полноприводные варианты получили 1,6-литровый турбодвигатель на 186 л.с., работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Jetour Dashing
Jetour Dashing

Что касается среднеразмерного Jetour X70 Plus, напомним: недавно модель попала в перечень автомобилей, соответствующих закону о локализации такси. С июля ее версии 2025-2026 годов выпуска стали привлекательнее на 50 тысяч рублей – прямые выгоды теперь составляют от 130 до 250 тысяч. Привод у кроссовера только передний, зато силовой агрегат един для всех исполнений: бензиновая «турбочетверка» TGDI объемом 1,6 литра, выдающая 190 сил, трудится в паре с семиступенчатым роботом DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Ранее «За рулем» рассказывал о старте продаж нового технологичного кроссовера в России.

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Источник:  Автоновости дня
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