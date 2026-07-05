Парковка под деревьями может обойтись дорого: что может произойти с машиной?

Эксперт Ерицян предупредил о рисках парковки под деревьями для ЛКП автомобиля

В жаркую погоду водители тянутся к тени деревьев – кажется, что так салон останется прохладным. Но на деле экономия на солнце оборачивается настоящей атакой на кузов. Ашот Ерицян, исполнительный директор Управления по работе с партнерами «СберЛизинга», перечислил скрытые угрозы такой стоянки.

На авто сыплется целый букет загрязнителей: древесная смола, пыльца и птичий помет. Причем на жаре все это не просто оседает, а буквально впитывается в лакокрасочное покрытие (ЛКП). Итог печальный – мутные пятна, испорченный защитный слой лака и стойкие дефекты.

«Наибольшую опасность представляют липовая смола, древесный сок и следы жизнедеятельности птиц. Они содержат химически активные вещества, которые при длительном контакте способны разрушать верхний слой покрытия. В жаркую погоду этот процесс значительно ускоряется, поэтому даже несколько дней без очистки могут привести к появлению трудноудаляемых следов», – предупредил эксперт.

Кстати, пытаться отколупать смолу или помет жесткой губкой – идея еще хуже. Ерицян советует забыть о щетках и подручных средствах: они оставят царапины на ЛКП, и проблема только усугубится. Между прочим, если уж парковаться под кронами – это необходимость, то придется следить за кузовом чаще обычного. Главное правило – не затягивать с мойкой дольше пары-тройки дней, чтобы не получилось «сделали как лучше, а вышло как всегда».

О рисках такой парковки «За рулем» недавно подробно объяснил.