Популярный в России бренд анонсировал новый технологичный внедорожник

BAIC показал тизеры нового внедорожника с лидаром и 20-дюймовыми дисками

Китайский автопроизводитель BAIC подогрел интерес к своей новинке: в сеть утекли несколько тизерных снимков будущего внедорожника. Правда, марка до сих пор не раскрыла ни названия модели, ни ее класса. Известно лишь одно – машина будет роскошной и практически готовой к официальной презентации. Так что премьеру можно ждать со дня на день.

Новый внедорожник BAIC

Судя по опубликованным изображениям, экстерьер выдержан в знакомой стилистике – здесь и характерная радиаторная решетка со светодиодной подсветкой, подчеркивающей ее рисунок. Квадратная головная оптика украшена LED ДХО, которые тянутся вдоль периметра, а по бокам – еще четыре отдельных огня. Передний бампер довольно лаконичный, с компактными противотуманками, и, скорее всего, будет иметь правильные геометрические формы, чтобы не цепляться за препятствия на бездорожье.

Новый внедорожник BAIC

Боковины и задняя часть кузова тоже вторит другим моделям китайской марки. На корме явно просматриваются вертикальные прямоугольные фонари и полноразмерная «запаска». Кстати, по силуэту новинка сильно напоминает текущий BAIC BJ60, который на российском рынке оценивается почти в 5 млн рублей. Не исключено, что именно ему компания готовит замену – более технологичного наследника с продвинутой начинкой.

Новый внедорожник BAIC

На одном из официальных тизеров заметен лидар. Его наличие явно указывает, что внедорожник получит комплекс полуавтономного управления. Вдобавок ко всему, автомобиль хвастается большим дорожным просветом и 20-дюймовыми колесными дисками.

А пока BAIC примеряет на себя роль технологичного бунтаря, выяснилось, что в Ford разочаровались в ИИ для контроля качества.

О новинках на нашем рынке «За рулем» ранее уже уже писал.