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Популярный в России бренд анонсировал новый технологичный внедорожник

BAIC показал тизеры нового внедорожника с лидаром и 20-дюймовыми дисками

Китайский автопроизводитель BAIC подогрел интерес к своей новинке: в сеть утекли несколько тизерных снимков будущего внедорожника. Правда, марка до сих пор не раскрыла ни названия модели, ни ее класса. Известно лишь одно – машина будет роскошной и практически готовой к официальной презентации. Так что премьеру можно ждать со дня на день.

Новый внедорожник BAIC
Новый внедорожник BAIC

Судя по опубликованным изображениям, экстерьер выдержан в знакомой стилистике – здесь и характерная радиаторная решетка со светодиодной подсветкой, подчеркивающей ее рисунок. Квадратная головная оптика украшена LED ДХО, которые тянутся вдоль периметра, а по бокам – еще четыре отдельных огня. Передний бампер довольно лаконичный, с компактными противотуманками, и, скорее всего, будет иметь правильные геометрические формы, чтобы не цепляться за препятствия на бездорожье.

Новый внедорожник BAIC
Новый внедорожник BAIC

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Боковины и задняя часть кузова тоже вторит другим моделям китайской марки. На корме явно просматриваются вертикальные прямоугольные фонари и полноразмерная «запаска». Кстати, по силуэту новинка сильно напоминает текущий BAIC BJ60, который на российском рынке оценивается почти в 5 млн рублей. Не исключено, что именно ему компания готовит замену – более технологичного наследника с продвинутой начинкой.

Новый внедорожник BAIC
Новый внедорожник BAIC

На одном из официальных тизеров заметен лидар. Его наличие явно указывает, что внедорожник получит комплекс полуавтономного управления. Вдобавок ко всему, автомобиль хвастается большим дорожным просветом и 20-дюймовыми колесными дисками.

А пока BAIC примеряет на себя роль технологичного бунтаря, выяснилось, что в Ford разочаровались в ИИ для контроля качества.

О новинках на нашем рынке «За рулем» ранее уже уже писал.

Источник:  Авто Mail
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