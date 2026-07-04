Дружба длиной в 25 лет: фильм о прощании с машиной высоко оценили в Каннах

Фильм Mazda «Прощай, RX–7: Прощай, дорогой друг» получил бронзу «Каннских львов»

Сегодня стало известно: документальная картина от Mazda взяла бронзу на фестивале «Каннские львы». Для автомобильного бренда эта победа – первая в истории престижного смотра, сообщили в пресс-службе компании.

Сама идея фильма довольно простая, но цепляет за живое. В Mazda уверены: машина – это не просто кусок металла на колесах, а полноценный спутник жизни. Такие спутники становятся частью самых теплых воспоминаний и дарят чистую радость от вождения.

В основе сюжета – реальная женщина, которая 25 лет не расставалась со своей Mazda RX-7. Причем расставание – ключевой момент картины. В день своего 80-летия героиня решает отказаться от руля, а вместе с этим прощается и с автомобилем, ставшим почти членом семьи.

История длиною в 77 595 километров

Фильм начинается с того, что пожилая японка Наоко Нишимото садится в свой видавший виды спорткар.

«Я люблю этот прилив адреналина, когда мчишься по свободной дороге», – смеется она в кадре.

«Прощай, RX–7: Прощай, дорогой друг»

Женщина рассказывает, что четверть века ездит на одной и той же машине. И признается: до сих пор не может поверить, что этот автомобиль действительно ее. RX-7 она называет другом, но понимает: пришла пора говорить «прощай». Она благодарит машину за приключения и вспоминает, как все начиналось.

По словам Наоко, это была любовь с первого взгляда. С тех пор они не расставались – 25 лет, или, если считать в километрах, 77 595 километров совместного пути.

Сложный выбор и неожиданный финал

В свой день рождения женщина принимает решение закрыть эту главу. Однако расстаться оказывается гораздо труднее, чем она думала. Наоко выставила объявление о продаже, и желающих забрать легендарную машину нашлось так много, что выбрать кого-то одного, по ее словам, было почти невозможно.

Выход нашелся сам собой. Автомобиль вернулся к своему создателю – компании Mazda. Производитель сделал RX-7 своим амбассадором, подчеркивая: машина способна стать настоящим хранителем самых дорогих сердцу воспоминаний.

Документальная лента «Прощай, RX-7: Прощай, дорогой друг» вышла 31 марта 2025 года.

О расставании с автомобилем как настоящем искусстве «За рулем» уже рассказывал.