Суперкар по цене китайского кроссовера: подробности о новом Chevrolet Corvette

Обновленный Chevrolet Corvette Stingray будет стоить от 5,7 млн рублей

Концерн General Motors представил обновленную версию базового спорткара Chevrolet Corvette Stingray, оснастив его новым атмосферным двигателем V8. Инженеры установили под капот агрегат серии LS6: 6,7 литра рабочего объема выдают 542 лошадиные силы и 705 Нм крутящего момента.

Chevrolet Corvette Stingray

Для сравнения: прежний силовой агрегат V8 6.2 LT2 был заметно скромнее – 497 л.с. и 630 Нм. То есть прибавка составила 45 сил и 75 Нм. Что интересно, новинка сохранила цену на уровне, который вчетверо ниже, чем у Porsche 911 Turbo S.

Интерьер Chevrolet Corvette Stingray

Стоимость автомобиля 2027 модельного года составляет 74 тыс. долларов, что равнозначно 5,7 млн рублей.

По сути, речь идет о мощном апгрейде, который делает «американца» еще более привлекательным на фоне конкурентов из Германии. Правда, запас хода на одном баке, вероятно, сократился из-за выросшего объема и тяги, но это вряд ли остановит поклонников марки.

А о том, куда еще может уходить масло, «За рулем» недавно подробно объяснил.