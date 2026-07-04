Суперкар по цене китайского кроссовера: подробности о новом Chevrolet Corvette
Концерн General Motors представил обновленную версию базового спорткара Chevrolet Corvette Stingray, оснастив его новым атмосферным двигателем V8. Инженеры установили под капот агрегат серии LS6: 6,7 литра рабочего объема выдают 542 лошадиные силы и 705 Нм крутящего момента.
Для сравнения: прежний силовой агрегат V8 6.2 LT2 был заметно скромнее – 497 л.с. и 630 Нм. То есть прибавка составила 45 сил и 75 Нм. Что интересно, новинка сохранила цену на уровне, который вчетверо ниже, чем у Porsche 911 Turbo S.
Стоимость автомобиля 2027 модельного года составляет 74 тыс. долларов, что равнозначно 5,7 млн рублей.
По сути, речь идет о мощном апгрейде, который делает «американца» еще более привлекательным на фоне конкурентов из Германии. Правда, запас хода на одном баке, вероятно, сократился из-за выросшего объема и тяги, но это вряд ли остановит поклонников марки.
А о том, куда еще может уходить масло, «За рулем» недавно подробно объяснил.
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