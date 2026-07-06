Водителям напомнили важное правило при повороте на допсекцию светофора

Славнов: поворот по допсекции светофора не дает преимущества перед пешеходами

Главное, что должен помнить водитель при повороте на перекрестке по дополнительной секции светофора, – приоритет всегда у пешехода. Об этом напомнил автоюрист Дмитрий Славнов.

«Такая дополнительная секция обозначает, что водитель может выполнять поворот, но при этом обязательно должен уступить дорогу пешеходам, – подчеркнул он. – Именно пешеходы здесь в приоритете. Необходимо уступить, а только потом ехать».

Многие автомобилисты, по словам эксперта, попросту не знают этого нюанса. Они ошибочно воспринимают горящую стрелку как сигнал к немедленному движению, не замечая людей на «зебре». На деле же зеленая секция разрешает поворот, но не дает никакого преимущества.

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