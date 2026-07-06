В России начали продавать интересную версию Toyota RAV4 с очень приятной ценой

Toyota Wildlander из Китая продают в России с ценами от 3,83 млн рублей

На российском рынке появилась возможность недорого приобрести практически полную копию новой Toyota RAV4. Речь идет о модели Toyota Wildlander второго поколения – альтернативе, которую везут к нам из Китая. Это совместный проект концерна GAC-Toyota, созданный специально для покупателей в Поднебесной, и сейчас его минимальная цена в РФ составляет 3,83 млн рублей.

Toyota Wildlander

Выпускают Wildlander с 2020 года. По сути, это родной брат глобального RAV4 пятого поколения: обе машины стоят на архитектуре TNGA-K, у них схожая силовая структура кузова, одни и те же двигатели, коробки передач и ходовая часть. Разница заметна разве что в оформлении «морды», наборе опций и мультимедийном комплексе. Например, за 3,83 млн рублей кроссовер можно заказать под привоз в Петропавловск-Камчатский, причем в неплохой комплектации Luxury Plus – с кожаным салоном, отделанным кожей мультирулем, большой сенсорной медиасистемой, «двухзонкой», цифровой панелью приборов, беспроводной зарядкой и электронным ручником с автоудержанием.

Toyota Wildlander

В Москве и Омске цены уже немного выше – около 3 900 000 рублей. В Тюмени же машину продают с рук за 3,95 млн. Речь про версию Pro+, которая также комплектуется кожаным салоном, большим планшетом мультимедиа и цифровой приборкой. Вдобавок к этому идут панорамная крыша с люком, климат-контроль, проекция на лобовое стекло, адаптивный круиз-контроль и стильные 20-дюймовые литые диски в двухцветном исполнении. За 4 миллиона новый Wildlander предлагают уже в Казани, Красноярске, Владивостоке и Хабаровске. А вот в наличии кроссоверы можно найти в Питере, Смоленске, Тюмени, Екатеринбурге, Пензе, Липецке, Владимире, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Челябинске, Самаре, Ярославле, Мурманске и еще в дюжине городов.

Интерьер Toyota Wildlander

Под капотом у всех вариант един: 2,0-литровый «атмосферник» на 171 силу, работающий в паре с вариатором. Привод бывает как передним, так и полным, но львиная доля машин, которые сейчас поставляют в страну, – полноприводные. Примечательно, что Wildlander недавно засветился в свежем рейтинге самых надежных автомобилей КНР от местного филиала американского аналитического агентства J.D. Power, заняв в своем сегменте первое место по минимальному числу неисправностей на сотню машин.

О ситуации на рынке «За рулем» ранее подробно рассказывал.