Дешевле известных «китайцев»: в РФ вернулся хорошо знакомый японский кроссовер

Новые кроссоверы Mitsubishi ASX предлагаются в РФ с ценами от 2,25 млн рублей

Хотя официальные поставки японских машин в страну прекращены, альтернативные каналы работают вовсю. Например, популярный кроссовер Mitsubishi ASX сейчас предлагают как из наличия, так и под заказ. Цены на классифайдах стартуют с отметки 2,25 млн рублей.

Mitsubishi ASX

Занятный факт: текущий бестселлер российского рынка – Tenet T7 – обойдется дороже, от 2 735 000 рублей. Еще выше ценник у недавно вернувшегося Geely Coolray: за единственную комплектацию просят 2 894 990 рублей. Белорусский Belgee X50+ стоит от 2 319 990 рублей, а Changan CS35 Max – от 2 599 900 рублей.

На фоне всех этих цифр Mitsubishi ASX выглядит вполне привлекательно.

В Омске местный дилер готов привезти машину под заказ минимум за 2 251 800 рублей. Причем выбор комплектаций японской сборки неплохой – от переднеприводной базы до полноприводной топ-версии с пакетом Prime Edition. Максимальная цена у омичей доходит до 2 690 000 рублей.

В других городах ситуация чуть иная. В Воронеже кроссовер можно заказать за 2 450 000 рублей, в Нижнем Новгороде – за 2 480 000, в Тюмени – за 2 556 000, в Самаре – за 2 580 000, в Сыктывкаре – за 2 650 000, а в Ярославле – за 2 780 000 рублей.

Интерьер Mitsubishi ASX

Впрочем, есть и машины в наличии, а не только под заказ. В Самаре новый ASX стоит 2 450 000 рублей, в Саратове – 2 500 000. В подмосковном Щелково цена подскакивает до 2 890 000, а вот в Тюмени, куда завезли сразу около десятка авто, разброс цен впечатляет: от 2 950 000 до 3 220 000 рублей.

Под капотом у всех предлагаемых версий один и тот же агрегат – 2,0-литровый атмосферник мощностью 150 сил, работающий в паре с вариатором. Привод – передний или полный, в зависимости от выбранной комплектации.

О выборе между «китайцами» и бюджетными иномарками «За рулем» ранее подробно рассказал.