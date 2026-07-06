Таксист на Приоре протаранил Lamborghini за 65 млн

В Москве таксист на Lada влетел в Lamborghini Revuelto и теперь продает машину

Крупное ДТП с участием элитного суперкара и бюджетной отечественной легковушки произошло на МКАД. Как сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», столкновение случилось на 43-м километре кольцевой автодороги.

По словам очевидцев, таксист за рулем Lada Priora врезался в Lamborghini Revuelto, чья стоимость превышает 65 миллионов рублей. Водитель проезжавшего мимо Mercedes, снявший последствия аварии на видео, не скрывал изумления. «Неужели Priora в Revuelto заехала? На Priora в Revuelto заехать – это же такая яма, не? Я в шоке, честно сказать», – говорит он на записи.

На кадрах видно, что оба автомобиля получили заметные повреждения. Размер ущерба пока не установлен, но с учетом цены итальянской машины речь может идти о миллионах рублей.

Позже стало известно, что водитель «Приоры», врезавшейся в Lamborghini Revuelto, выставил свой разбитый автомобиль на продажу за 100 тысяч рублей. «На глазах слезы. ГРМ еще тысячу не проехал, свежее масло в движке. По программе был ремонт порогов и дна полностью, есть в наличии в пленке, отдам в придачу, брал почти за двадцать тысяч. <...> Зaмeна радиатора, телевизора, бампера, капота, левого крыла и фары и машина на ходу. Заводится и едет так, приехала своим ходом. Учёт не на мне, проблем нет её не снимет ибо долги, поэтому просто ездил и платил штрафы. Потрясающая тачка, но дтп вынуждает продавать», — пояснил продавец.

Ранее «За рулем» разъяснил, что теперь за разницу между реальной ценой восстановления автомобиля и лимитом ОСАГО придется отвечать лично виновнику аварии.