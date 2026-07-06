В России начались продажи Dongfeng GX Pro с кабиной на пневмоподвеске и 30-литровым холодильником

Мощный 520–сильный тягач Dongfeng GX Pro готов к работе в РФ

В России официально начинаются продажи нового магистрального тягача Dongfeng GX Pro.

Первой на рынок выходит модификация с колесной формулой 4х2, за которой последуют версии 6х2 и 6х4.

Под капотом новинки 13,5-литровый дизельный мотор Cummins Z14 мощностью 520 л.с. и крутящим моментом 2500 Н·м, работающий в паре с автоматизированной 12-ступенчатой коробкой Eaton.

Это сочетание не только улучшило динамику разгона, но и снизило аппетит тягача по сравнению с предшественником. Для российских зим здесь предусмотрены: предпусковой подогреватель, усиленный аккумулятор AGM и специальная морозостойкая проводка. Оцинкованные элементы кузова и многослойное покрытие защитят машину от реагентов на долгие годы.

Dongfeng GX Pro

Водители по достоинству оценят просторную высокую кабину на пневмоподвеске с бесшумным климат-контролем, 30-литровым холодильником и светонепроницаемыми шторками для полноценного отдыха.

За современные технологии отвечают цифровая приборка и огромный 12,8-дюймовый сенсорный экран мультимедиа. Управление автомобилем предельно простое благодаря подрулевому джойстику КПП, кнопочному запуску двигателя и электромеханическому стояночному тормозу. Безопасность обеспечивает целый комплекс ассистентов: адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, контроля полосы и давления в шинах. При желании грузоперевозчик может заказать камеры кругового обзора или мониторинг усталости водителя.

Гарантийные обязательства составляют: три года на сам тягач, четыре года на силовой агрегат и пять лет на блок и коленвал двигателя.