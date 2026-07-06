Если нам говорят, что запасы машин тают — это реальный дефицит или маркетинговый ход?

Александра Пригарнева: показатель складского запаса всегда зависит от текущего спроса

Нас частенько пугают: на складах осталось мало машин, берите сейчас, пока скидки, потом будет дороже, и вы не купите нужную модель и комплектацию.

Настолько часто, что мы уже почти перестали реагировать на эти угрозы. Для чего это делается и как не попасться на такую удочку, объясняет специалист по маркетингу.

Александра Пригарнева, директор SK AUTO TRADING:

– На мой взгляд, заявления о том, что в дилерских центрах осталось автомобилей всего на несколько месяцев продаж, стоит воспринимать очень осторожно.

Если смотреть на рынок в целом, то сегодня дефицита автомобилей в России нет. Более того, благодаря поставкам из Китая, параллельному импорту и наличию складских запасов предложение по многим сегментам остается достаточно широким.

Главная проблема автомобильного рынка 2026 года заключается не в нехватке автомобилей, а в снижении покупательской активности. За последние годы автомобили значительно подорожали, выросли ставки по кредитам, увеличилась стоимость владения автомобилем. В результате многие потенциальные покупатели просто отложили решение о покупке.

Поэтому говорить о том, что россиянам нужно срочно бежать и выкупать остатки автомобилей, я бы не стала. Если речь идет о массовых моделях, рынок по-прежнему способен предложить большое количество альтернатив как среди новых автомобилей, так и среди машин, поставляемых по параллельному импорту.

Кроме того, важно понимать, что показатель складского запаса в месяцах продаж напрямую зависит от текущего спроса. Если продажи снижаются, даже большой склад может выглядеть небольшим в статистических отчетах. Поэтому цифра «2,5 месяца» сама по себе не означает скорого дефицита.

С другой стороны, подобные заявления могут использоваться как маркетинговый инструмент. Для любого рынка создание ощущения ограниченного предложения стимулирует покупателей быстрее принимать решение о покупке. Особенно это актуально в периоды снижения спроса.

По моему мнению, сегодня дилерские центры гораздо больше обеспокоены не количеством автомобилей на складах, а количеством клиентов в шоурумах. Именно поэтому мы продолжаем видеть акции, скидки, специальные программы кредитования и другие инструменты стимулирования спроса.

Если в ближайшее время не произойдет существенного роста покупательской способности населения, то основной задачей рынка останется не поиск автомобилей для продажи, а поиск покупателей на уже имеющиеся автомобили.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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