«Волшебные таблетки» для двигателя могут уничтожить мотор: объяснение эксперта

Эксперт Серебряков: могут ли топливные присадки повысить октановое число

Рынок автомобильной химии кишит предложениями «чудо-средств», утверждающих, что они моментально сделают обычный бензин премиальным. Мол, добавь флакончик в бак – и получишь прирост мощности, снижение расхода и продление жизни мотора. Разбираются в нефтехимии далеко не все, поэтому производители ловко играют на незнании водителей, подкрепляя свои слова красивыми обещаниями и псевдонаучными терминами. Где же здесь правда, а где – очередной маркетинговый трюк?

Да, утверждают специалисты, на нефтеперерабатывающих заводах существуют вещества, способные поднять октановое число. Только вот применяются они в рамках сложнейших технологических процессов, которые требуют лет исследований и дорогостоящего оборудования. Эта пропасть между заводской химией и автомобильным ширпотребом и породила целую индустрию «волшебных таблеток». Производители просто берут информацию с научным оттенком, добавляют яркую упаковку – и товар с огромной наценкой готов к продаже.

Игорь Серебряков, занимающий пост директора по послепродажному обслуживанию в ГК «АвтоСпецЦентр», предупреждает: большинство таких составов имеют скверные побочные эффекты. По сути, октановое число закладывается еще на стадии переработки нефти, и изменить его в баке, в кустарных условиях, без завода – задача из разряда фантастики. В беседе с изданием «Автовзгляд» эксперт подчеркнул: приобретаемые средства зачастую не приносят никакой пользы, а то и вовсе представляют угрозу для мотора.

Кстати, некоторые антидетонаторы действительно способны приподнять октановое число на 1-3 единицы. Только вот расплата за такую прибавку – разрушение двигателя. Возьмем, к примеру, ферроцен: он в считанные минуты способен угробить свечи зажигания и катализатор. Или нафталин – его использование ведет к образованию нагара, который забивает топливную систему. Хорошая перспектива, правда?

Даже если не брать откровенно вредные составы, ситуация с «полезными» добавками тоже не радужная. Качественная жидкость может разве что подтянуть характеристики АИ-92 до более слабой версии АИ-95. Но экономии тут ждать не стоит: порядочное средство стоит приличных денег. В итоге разница в цене на бензин оказывается меньше, чем траты на сам флакон.

Серебряков делает однозначный вывод: все эти «волшебные таблетки» для моторов – не более чем маркетинговый ход, а не рабочий инструмент для решения проблем. Гораздо разумнее доверить машину профессионалам и заливать качественное топливо, которое рекомендует сам производитель, а не тратить деньги на сомнительные эксперименты.

Ранее «За рулем» разъяснил, что теперь за разницу между реальной ценой восстановления автомобиля и лимитом ОСАГО придется отвечать лично виновнику аварии.