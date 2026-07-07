147 сил, высокопрочная сталь: чем удивит новый российский кроссовер

Бренд Tenet Plus раскрыл характеристики и оснащение нового кроссовера L4

Российский бренд Tenet Plus наконец-то раскрыл, что представляет собой его новый компактный кроссовер L4. Модель выйдет исключительно в переднеприводном исполнении, а под капотом у нее – один-единственный вариант мотора: 147-сильный турбодвигатель.

«Tenet Plus L4 развивает философию бренда «Быть элегантным» в городском формате. Модель сохраняет преемственность со старшим кроссовером Tenet Plus L6, но при этом обладает собственным характером – более динамичным, легким и ориентированным на ежедневный ритм большого города», – пояснили представители компании.

Внешне новинка выделяется узкими полосками дневных ходовых огней, которые создатели сравнивают с прищуром дикой кошки. Массивная решетка радиатора украшена «бриллиантовым» рисунком, а завершают облик рейлинги на крыше, панорамная крыша, контрастный обвес по низу кузова и 17-дюймовые двухцветные колеса.

Салон и безопасность

Внутри все внимание приковано к здоровенному 13,2-дюймовому вертикальному экрану мультимедиа. Он заведует навигацией, музыкой и настройками машины, а еще умеет подключать смартфон по AirPlay и Android Auto без проводов. Приборная панель здесь тоже цифровая, но поменьше – 8 дюймов.

Водитель найдет на руле физические кнопки, рядом – беспроводную зарядку на 50 Вт, а передние сиденья с удлиненной подушкой можно отрегулировать электрически. В базе идет двухзонный климат-контроль, эко-кожа и кнопка запуска двигателя.

Особый упор производитель сделал на пассивную защиту. В машине шесть подушек безопасности: фронтальные, боковые и оконные шторки. Каркас кузова тоже серьезный – 73,77% деталей выполнены из высокопрочной стали, что заметно повышает жесткость и помогает гасить энергию удара.

Про активную безопасность тоже не забыли. Слепые зоны контролирует система BSD, а перестраиваться в потоке помогает ассистент LCA. При движении назад подстрахуют датчики RCW, RCTA и система экстренного торможения RCTB. Отдельно в Tenet Plus упомянули технологию RSC, которая снижает риск опрокидывания – это особенно актуально для высокого кроссовера при резких маневрах или на неровностях.

Техническая платформа и мотор

Интересная деталь: L4 построен на той же платформе PMA, что и его старший собрат L6. Это интеллектуальная архитектура, объединяющая цифровые системы, ассистентов водителя и управление силовым агрегатом. Причем в базовое оснащение уже заложена подготовка под фаркоп, так что можно буксировать прицеп до 750 кг – неплохой бонус для выездов на природу.

Силовая установка – безальтернативный 1,5-литровый турбомотор TCI с распределенным впрыском и цепным приводом ГРМ. Он выдает 147 лошадей и 225 Нм момента. Работает в паре с ним шестиступенчатый преселективный робот с двумя сцеплениями (6DCT).

Точные цены и комплектации объявят ближе к старту продаж на российском рынке. Ранее модель уже прошла сертификацию и получила ОТТС. Выпускать Tenet Plus L4 будут на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке – сейчас эта площадка называется «АГС».

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