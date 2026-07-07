Появились первые фото интерьера новейшего полноприводного внедорожника Geely

Опубликованы официальные фото интерьера внедорожника Geely Galaxy Cruiser 700

Geely продолжает раскрывать детали о своем флагманском внедорожнике. Еще в марте публике показали внешность серийной версии, а теперь производитель рассекретил и салон полноразмерной рамной новинки с подключаемым гибридом.

Geely Galaxy Cruiser 700

Интерьер, по сути, повторяет концепт-кар, который демонстрировали на автосалоне в Шанхае год назад. Правда, есть и кое-какие отличия. К примеру, цифровая «приборка», утопленная в переднюю панель, у серийной машины стала крупнее, чем была у шоу-кара. А вот вместо нескольких экранчиков перед передним пассажиром, которые были на концепте, установили один узкий дополнительный дисплей.

Интерьер Geely Galaxy Cruiser 700

Зато крупный селектор автоматической трансмиссии, стилизованный под самолетный рычаг, почти не изменился. Выглядит это решение очень эффектно. На центральном тоннеле расположились площадка для беспроводной зарядки и два ряда физических кнопок. Они, вообще, отвечают за внедорожный функционал: блокировки центрального дифференциала и режимы интеллектуального полного привода.

Интерьер Geely Galaxy Cruiser 700

Новинка может похвастаться премиальной отделкой, большой панорамной крышей и динамиками акустической системы, которые встроены прямо в передние подголовники.

Под капотом – параллельный гибрид. В его основе лежит 2-литровый турбомотор и три электродвигателя, которые в сумме выдают 1129 лошадиных сил. Причем тяговая батарея емкостью 70 кВт·ч позволяет проехать на чистом электричестве до 350 километров.

Строится Cruiser 700 на платформе Sustainable Experience Architecture Off-Road. Она, кстати, предусматривает рулевое управление по проводам (steer-by-wire) и активное распределение крутящего момента. Вдобавок обещана сверхбыстрая система зарядки аккумулятора.

Старт продаж рамного внедорожника запланирован на этот год. Появится ли модель официально в России, пока непонятно – никакой информации на этот счет нет.

Ранее «За рулем» рассказывал о перспективах больших семейных автомобилей на российском рынке.