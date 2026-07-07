Российские автомобилисты начали искать способы изготовить бензин самостоятельно

Россияне резко увеличили число запросов о самостоятельном изготовлении бензина

Жители России буквально штурмуют поисковики вопросами о том, как самостоятельно сварить топливо. Сервис «Яндекс Вордстат» зафиксировал настоящий ажиотаж: фразу «как сделать бензин» искали 17 тысяч раз – это втрое больше, чем в мае. Для сравнения, таких цифр не было с самого начала СВО.

Кто же чаще всего гуглит эту тему? Оказывается, главные энтузиасты – автомобилисты из мегаполисов. В топ-5 регионов по числу обращений вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, а также Севастополь и Симферополь. Причем народ не просто хочет понять технологию – люди пытаются выяснить, реально ли «поднять» октановое число с 92-го до 95-го в домашних условиях.

Между прочим, Google Trends тоже подтверждает этот тренд. Резкий скачок интереса начался 22 июня, и уже к 27 июня показатель достиг максимальных 100 баллов. Все это неудивительно: цены на заправках ползут вверх, да и с поставками в некоторых регионах творится непонятно что.

Однако эксперты в один голос заявляют: технически получить бензин в гараже без заводского оборудования попросту нереально. Более того, такие эксперименты смертельно опасны для мотора – двигатель просто развалится. Никакой «домашний бензин» не сравнится с нормальным топливом.

Ранее «За рулем» напомнил об опасности подобных экспериментов с топливом.