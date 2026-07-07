Лого ЗаРулем
#
Журнал на домРазборка неделиЧто с бензином?АвтоподборСкидкиАвтомаслаДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Чем опасен бензин от перекупщиков? Мнение эксперта

Юрист Сергей Радько предупредил о рисках покупки бензина у перекупщиков

В последнее время в России участились случаи, когда автомобилистам предлагают купить топливо не на АЗС, а через посредников-перекупщиков. Однако такие сделки – это лотерея, предупреждает юрист Сергей Радько. Он объяснил, что качество бензина в подобной ситуации никто не гарантирует.

«Неизвестно, какое топливо вам предложат перекупы», – заявил специалист.

По его словам, идти на поводу у таких дельцов не стоит – велика вероятность нарваться на откровенный обман или мошенническую схему.

Что нам заливают в двигатели — рейд по сервисам Эксперты «За рулем» выяснили, какие моторные масла сейчас используют сервисмены
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДА

Правда, не все предложения от «помощников» одинаково опасны. Например, практика, когда за деньги предлагают «занять» место в очереди на заправке, по мнению Радько, не содержит криминала. В этом вопросе каждый решает для себя сам: постоять лишние минуты либо заплатить за комфорт и скорость.

Стоит напомнить, что 4 июля президент Владимир Путин подписал федеральный закон, призванный защитить внутренний рынок от дефицита бензина и дизеля. Документ дает правительству больше рычагов для регулирования оборота топлива и продлевает сроки модернизационных соглашений для нефтеперерабатывающих заводов аж до конца 2026 года. А днем ранее вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам увеличить объемы поставок в регионы, а Минэнерго – совместно с компаниями выработать меры, чтобы стабилизировать ситуацию.

Ранее «За рулем» рассказывал о том, как изменилась ситуация с продажей бензина в Орловской области.

Источник:  Газета.Ru
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram