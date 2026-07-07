Чем опасен бензин от перекупщиков? Мнение эксперта

Юрист Сергей Радько предупредил о рисках покупки бензина у перекупщиков

В последнее время в России участились случаи, когда автомобилистам предлагают купить топливо не на АЗС, а через посредников-перекупщиков. Однако такие сделки – это лотерея, предупреждает юрист Сергей Радько. Он объяснил, что качество бензина в подобной ситуации никто не гарантирует.

«Неизвестно, какое топливо вам предложат перекупы», – заявил специалист.

По его словам, идти на поводу у таких дельцов не стоит – велика вероятность нарваться на откровенный обман или мошенническую схему.

Правда, не все предложения от «помощников» одинаково опасны. Например, практика, когда за деньги предлагают «занять» место в очереди на заправке, по мнению Радько, не содержит криминала. В этом вопросе каждый решает для себя сам: постоять лишние минуты либо заплатить за комфорт и скорость.

Стоит напомнить, что 4 июля президент Владимир Путин подписал федеральный закон, призванный защитить внутренний рынок от дефицита бензина и дизеля. Документ дает правительству больше рычагов для регулирования оборота топлива и продлевает сроки модернизационных соглашений для нефтеперерабатывающих заводов аж до конца 2026 года. А днем ранее вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам увеличить объемы поставок в регионы, а Минэнерго – совместно с компаниями выработать меры, чтобы стабилизировать ситуацию.

Ранее «За рулем» рассказывал о том, как изменилась ситуация с продажей бензина в Орловской области.